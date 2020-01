Franse premier wil pensioenhervorming bespreekbaar te maken maar “prijskaartje ligt vast” AW

07 januari 2020

17u50

Bron: Belga 0 De Franse premier Edouard Philippe hoopt op een akkoord met de vakbonden, die bij het openbaar vervoer in Frankrijk al een maand staken tegen de geplande pensioenhervorming van de regering-Macron. In een interview met de zender RTL zei Philippe dat hij bereid is om over alle modaliteiten van de hervorming te onderhandelen. Maar het prijskaartje van de hervorming ligt wel vast, maakte hij duidelijk.

De premier beklemtoonde dat hij "vastberaden" is, maar ook "openstaat voor discussie". In Frankrijk bestaan nu veel verschillende pensioenstelsels en de regering wil naar één pensioenstelsel op basis van punten. "We willen naar één universeel systeem, maar de vraag over hoe we daartoe komen staat open voor mij", aldus Philippe.

Bij de onderhandelingen met de vakbonden zal er bijvoorbeeld gepraat worden over wat er moet gebeuren voor de fysiek belastende jobs. Dat is vooral voor de vakbond CFDT een belangrijk strijdpunt.

De verhoging van de pensioenleeftijd tot 64 jaar is ook een strijdpunt voor de vakbonden. Daarover zei Philippe dat de financiering van de pensioenen gegarandeerd moet zijn. "Ik denk dat dit het beste kan door elke Fransman een beetje langer te laten werken, maar ik ben bereid om elk voorstel van de sociale partners dat beter is, te aanvaarden", klonk het. Het voorstel van de CFDT om een conferentie te organiseren over de financiering van het pensioenstelsel, noemde hij alvast een goed idee.

Olieraffinaderijen blokkeren

De communistische vakbond CGT heeft intussen opgeroepen om de olieraffinaderijen in Frankrijk te blokkeren. Maar de premier waarschuwde dat hij in dat geval de politie tussenbeide wil laten komen. "We gaan ervoor zorgen dat er geen bevoorradingsproblemen komen", klonk het.

Ook morgen zal het openbaar vervoer in het land fors verstoord zijn.