Franse premier wil in Parijs samen “conclusies trekken” na “onbetwistbare resultaat” van referendum Nieuw-Caledonië AW

05 november 2018

12u53

Bron: Belga 0 Édouard Philippe wil in december alle betrokken politici samenbrengen in Parijs om "de eerste conclusies te trekken" van het onafhankelijkheidsreferendum in Nieuw-Caledonië. Dat kondigt de Franse premier aan. De inwoners van het Frans overzees gebied in de Stille Oceaan kozen ervoor deel te blijven uitmaken van Frankrijk.

Philippe bracht vandaag, een dag na het referendum, een bezoek aan Nieuw-Caledonië en sprak in een korte toespraak over een "democratisch succes". De premier merkte verder met "grote voldoening op dat iedereen het eens is over het onbetwistbare karakter van het resultaat van dit referendum". In totaal stemde 56,7 procent tegen onafhankelijkheid en 43,3 procent voor, zo blijkt uit de definitieve resultaten.



Institutionele, economische én sociale zaken

Volgens de premier is het niet alleen belangrijk dat de institutionele kwesties tijdens het overleg aan bod komen, maar ook de economische en sociale zaken. Want die zijn "soms op de achtergrond geplaatst". "Het is belangrijk dat we de tijd en de juiste manier vinden om ook deze sociale zaken te bespreken", zei hij nog samen met de Franse minister van Overzeese Gebieden Annick Girardin.

Tweede en derde referendum

In mei 2019 vinden provinciale verkiezingen plaats. Binnen de achttien maanden daarna kan er een tweede referendum gehouden worden als een derde van de leden van het congres daarachter vraagt. Als het nee-kamp het dan opnieuw zou halen, kan er zelfs een derde volksbevraging volgen.



Over of er al dan niet een tweede referendum moet komen, wilde Philippe zich niet uitspreken. "We zijn gebonden aan de resultaten en we willen er niet van afstappen, maar dat betekent niet dat we er geen rekening mee moeten houden", klinkt het.