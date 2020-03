Franse premier waarschuwt voor "grote golf" van coronagevallen KVE

27 maart 2020

15u23

Bron: Belga 8 De Franse premier Edouard Philippe heeft er vrijdag voor gewaarschuwd dat er een "grote golf" van coronagevallen op komst is in het land. Het worden enkele moeilijke dagen, voorspelde hij. Philippe ziet de gezondheidssituatie "niet snel verbeteren" en riep zijn landgenoten op "om vol te houden".

Donderdag vielen in Frankrijk op 24 uur tijd 365 overlijdens te betreuren als gevolg van het coronavirus. Onder de slachtoffers bevond zich ook een 16-jarig meisje dat volgens haar familie nochtans in goede gezondheid verkeerde. Sinds het begin van de coronacrisis overleden in Frankrijk al 1.696 mensen.

"We zullen uiterst gemobiliseerd moeten blijven", vervolgde de premier. "De epidemische golf die Frankrijk overspoelde, die als eerste de regio Grand-Est trof, en die momenteel de regio's Île-de-France, Hauts-de-France en nog andere regio's bereikt, (...) zet het hele zorg- en ziekenhuissysteem onder grote druk", klonk het.

De premier kondigde voorts aan dat hij zaterdag tijdens een persbriefing samen met de Franse minister van Gezondheid Olivier Véran meer uitleg zal geven over de strategie van de regering en over de beschikbaarheid van het beschermingsmateriaal en de tests.

In Parijs, waar het aantal zieken intussen duizelingwekkende proporties aanneemt, heeft de burgemeester aangekondigd dat er met de Eiffeltoren vanaf vrijdag elke avond van 20 tot 23 uur hommage zal worden gebracht aan de personen die zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Dat zal gebeuren door middel van de projectie van het woord ‘merci’. Daarnaast worden er ook boodschappen geprojecteerd die de inwoners van de stad moeten aansporen om thuis te blijven.

Diefstal beademingsapparatuur

Twee medewerkers van een ziekenhuis ten oosten van Parijs zijn gearresteerd omdat zij worden verdacht van diefstal van beademingsapparatuur. De mannen van 29 en 42 jaar boden het apparaat voor 450 euro aan op de Franse Marktplaats, Le Bon Coin.

Toen de politie het aanbod op internet ontdekte, had de aanbieder al een afspraak met een mogelijke koper gemaakt, pal voor het ziekenhuis in Champigny-sur-Marne waaruit de apparatuur was verdwenen. Daar is de politie tot aanhouding overgegaan, meldden Franse media.

Het coronavirus en de schaarste die het in de gezondheidszorg veroorzaakt, zorgen voor een golf aan ‘coronamisdaad’. Zo worden bijvoorbeeld over de hele wereld medische beschermingsmaskers gestolen. Oplichters bieden ook mondmaskers of apparatuur voor geld aan zonder te leveren. Ook bloeit de cybercriminaliteit door de vele thuiswerkers.

