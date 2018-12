Franse premier voert gesprekken met politici en “gele hesjes” en stelt deze week nog maatregelen voor AW

03 december 2018

14u41

Bron: Belga 0 De Franse premier Edouard Philippe is vanmorgen gestart met gesprekken met verschillende politieke leiders om oplossingen te vinden voor de aanhoudende protesten van de "gele hesjes". Ook een aantal betogers zijn op vraag van president Emmanuel Macron uitgenodigd voor overleg.

Bedoeling is dat premier Philippe na de verschillende gesprekken en debatten in het parlement, die woensdag en donderdag plaatsvinden, een aantal maatregelen zal aankondigen om de crisis op te lossen. De minister van Economie Bruno Le Maire liet vandaag nog vallen dat de regering “de daling van de belastingen zou moeten versnellen”, maar ook dat de overheidsuitgaven zouden moeten dalen.



De betogers, die geen leider hebben, eisen dat Macron de stijging van de brandstofprijzen annuleert. De president laat zich niet graag onder druk zetten en weigert de geplande stijging aan te passen. Hij beloofde wel maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat ze niet zullen samenvallen met een belastingstijging.

Talrijke politici

De burgemeester van Parijs Anne Hidalgo werd vandaag als eerste ontvangen in Matignon, de ambtswoning van de premier. Verder maken nog politici van allerlei slag hun opwachting waaronder Marine Le Pen van het rechtse Rassemblement National, PS'er Olivier Faure en Benoît Hamon van de beweging Génération-s.



Opvallende afwezige is Jean-Luc Mélenchon van La France insoumise. Er zal wel een delegatie van de extreemlinkse partij naar Matignon afzakken.

Noodtoestand

Hoewel er gesproken wordt over een crisis, is het invoeren van de noodtoestand "momenteel nog niet aan de orde", verklaarde de staatssecretariaat voor Binnenlandse Zaken Laurent Nunez daags na het gewelddadige weekend. Hij zei aan radiozender RTL dat het "een van de vele maatregelen is die bestudeerd worden", maar benadrukte dat het momenteel niet op tafel ligt.

Afgelopen weekend vond opnieuw gewelddadig protest plaats. In Parijs zijn in totaal meer dan 400 mensen opgepakt, en 378 werden aangehouden. Maandagochtend werd de aanhouding van 111 mensen verlengd. Zo'n 139 mensen zullen voor de rechter verschijnen.