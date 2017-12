Franse premier onder vuur: 350.000 euro voor privévlucht Tokio-Parijs omdat staatsvliegtuig "niet comfortabel genoeg" is TT

09u37

Bron: Reuters, Belga 4 Photo News De Franse eerste minister Edouard Philippe. De Franse eerste minister Edouard Philippe heeft vanmorgen zijn beslissing verdedigd om een privévlucht te huren voor een vlucht tussen Tokio en Parijs. De vlucht kostte de Franse belastingbetaler maar liefst 350.000 euro, maar een premier vervoeren is nu eenmaal "gecompliceerd en duur", aldus Philippe.

Philippe keerde begin deze maand terug richting Frankrijk na een officieel bezoek aan Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebiedsdeel, en maakte daarbij een tussenstop in Tokio. Zijn beslissing om van daaruit een privévliegtuig te huren, leverde hem heel wat kritiek op in eigen land. 350.000 euro voor één vlucht, dat gaat er bij veel Fransen niet in, die dan ook spreken van een ongelooflijke verspilling van overheidsgeld.

"Ik begrijp perfect dat de Fransen verrast zijn en dat ze zich vragen stellen. Maar ik verdedig deze beslissing ten volle", aldus de premier vanmorgen op RTL-radio.

Overstap

Pijnlijk is dat anonieme bronnen aan het Franse persbureau AFP zeggen dat Philippe een privévliegtuig inzette omdat hij het Franse staatsvliegtuig niet comfortabel genoeg vond. Het legervliegtuig, een Airbus A340, had in de nacht van 5 op 6 december een technische stop gemaakt in Tokio. Aan boord waren naast Philippe nog een rist andere ministers en een zestigtal andere passagiers, die een bezoek hadden gebracht aan Nieuw-Caledonië.

De premier en een groot deel van de andere passagiers stapten daarop over in de eerste klasse van een andere A340, die door de Franse overheid werd gehuurd, Het vliegtuig kwam twee uur eerder aan in Parijs dan het oorspronkelijke vliegtuig, dat bijna leeg moest terugvliegen.

"Moest op tijd in Frankrijk zijn"

Philippe verdedigt die beslissing nu door te zeggen dat hij op tijd terug in Parijs moest zijn voor een Defensieraad en voordat president Macron naar Algerije zou vertrekken. In afwezigheid van het staatshoofd moet de premier zich om veiligheidsredenen altijd in Frankrijk zelf bevinden.

De kritiek op de verspilling van overheidsgeld komt er na de bekendmaking van de vermogens van de Franse regeringsploeg, waaruit blijkt dat verschillende ministers miljonair zijn. Ook kwam er deze maand felle kritiek op het verjaardagsfeest van president Macron, dat plaatsvond in een voormalig koninklijk paleis. Dat leverde hem de bijnaam 'president van de rijken' op.

EPA Macron (m.) en Philippe, hier samen in Parijs.