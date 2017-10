Franse premier maandag in Brussel op bezoek bij Juncker en Michel KVE

21u05

Bron: Belga 0 REUTERS De Franse premier Edouard Philippe is maandag in Brussel. Hij gaat de Europese Commissie uitleggen hoe hij Frankrijk opnieuw binnen de Europese begrotingslijntjes wil laten kleuren.

Hij gaat ook langs bij de Belgische eerste minister Charles Michel om over de samenwerking in de strijd tegen terrorisme te praten.



Frankrijk had in het verleden al vaker de met Europa afgesproken begrotingsdoelstellingen niet nageleefd. Premier Philippe zou nu aan commissievoorzitter Juncker willen aantonen dat het "dit keer anders wordt".