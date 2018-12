Franse premier erkent dat regering onvoldoende naar volk heeft geluisterd kv

17 december 2018

00u24

Bron: Belga 0 De Franse premier Edouard Philippe heeft vandaag in een interview met de Franse krant Les Echos nog eens de maatregelen van zijn regering verduidelijkt om het protest van de "gele hesjes" te counteren. De maatregelen zullen ongeveer 10 miljard euro kosten en het begrotingstekort van Frankrijk op 3,2 procent van het bbp brengen, klonk het. Frankrijk voldoet hiermee niet aan de begrotingsnorm binnen de EU, die bepaalt dat het tekort onder de 3 procent moet liggen.

De Franse regering beloofde eerder deze week een reeks koopkrachtmaatregelen, waaronder de verhoging van het minimumloon met 100 euro per maand. Het extra loon komt er "via de verhoging van de activiteitspremie", aldus de premier. Het aantal gezinnen dat hiervan zal kunnen profiteren, zou toenemen van 3,8 miljoen tot 5 miljoen.

Maar om de impact op de begroting te beperken, is beslist om de beloofde daling van de vennootschapsbelasting vertraagd in te voeren, aldus Philippe. Die geldt volgend jaar enkel voor bedrijven met een jaaromzet van minder dan 250 miljoen euro. De grotere ondernemingen zullen er pas vanaf 2020 van kunnen genieten.

De premier gaf in het interview toe dat de Franse regering niet genoeg naar de bevolking heeft geluisterd en ook fouten heeft gemaakt. De gele hesjes vragen naast koopkrachtmaatregelen ook dat burgers in de toekomst een referendum kunnen indienen. Dat laatste zal worden onderzocht, beloofde de premier. "Ik zie niet in hoe we tegen dit principe kunnen zijn. Een referendum is een goed instrument in een democratie, maar niet over om het even welk onderwerp en in om het even welke omstandigheden. We zullen hierover het debat organiseren".