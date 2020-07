Franse premier Édouard Philippe dient ontslag regering in TT

03 juli 2020

09u47

Bron: ANP, Belga 6 De Franse eerste minister Edouard Philippe en zijn regering treden af in afwachting van de herschikking van de regeringsploeg. Dat maakte het Élysée-paleis, het kantoor van president Emmanuel Macron, vanmorgen bekend. Er werd al langere tijd over gespeculeerd dat Macron zijn kabinet gaat herschikken. Vorige week leed zijn partij LREM een pijnlijke nederlaag in de Franse gemeenteraadsverkiezingen.

“Edouard Philippe heeft vandaag het ontslag van de regering voorgelegd aan de president van de republiek, die het heeft aanvaard. Hij zorgt samen met de leden van de regering voor de afhandeling van de lopende zaken tot de benoeming van de nieuwe regering”, klinkt het in een korte persmededeling. Volgens Le Figaro namen Macron en Philippe de beslissing samen tijdens een ontmoeting op het Elysée.

President Macron wil “een nieuwe weg” inslaan met “een nieuwe ploeg”, zei hij gisteren al in een interview met verschillende regionale media. De partij van Macron deed het niet goed bij de voorbije lokale verkiezingen. De president kon zijn centrumpartij niet lokaal verankeren, terwijl groene kandidaten er in verschillende grote steden wel in slaagden door te breken.

Macron wil zijn beleid in de laatste twee jaren van zijn termijn bijschaven, en daar hoort een nieuwe ploeg bij. Premier Philippe slaagde er wel in de verkiezingen in Le Havre te winnen en 57 procent van de Fransen wil dat hij aanblijft als premier, zo bleek uit een peiling. Macron prees zijn werk, maar zei gisteren nog niets over de toekomst van Philippe. Het is in Frankrijk de gewoonte dat de premier zijn ontslag indient in afwachting van een regeringsherschikking, maar dat wil niet per se zeggen dat hij of zij niet opnieuw aan het hoofd van een nieuwe ploeg kan komen te staan.

De president noemde voorts de economische relance, de verdere herziening van de sociale zekerheid en het milieu als enkele prioriteiten. Ook de pensioenhervorming, waartegen er al veel protest is geweest, wil Macron nog aanpakken. Hij wil tijdens de zomer de onderhandelingen met de sociale partners hernemen.