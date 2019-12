Franse premier doet toegevingen bij pensioenhervorming na massale protesten KVE

11 december 2019

15u04

Bron: Belga 2 Na massale protesten en stakingen heeft de Franse regering toegevingen gedaan bij de geplande pensioenhervorming. Zo zullen de nieuwe regels niet van toepassing zijn op mensen geboren vóór 1975, zo kondigde premier Edouard Philippe woensdag aan. Aanvankelijk zou de hervorming al gelden voor mensen geboren vanaf 1963.

Pas wie in 2004 of later geboren is, zal zijn of haar volledige carrière onder het nieuwe pensioensysteem met punten vallen. Voor het overige deel van de bevolking gaan de nieuwe regels van kracht vanaf het inkomstenjaar 2025.

Daarnaast morrelt de regering ook onrechtstreeks aan de wettelijke pensioenleeftijd, die momenteel op 62 jaar ligt. Volgens het nieuwe voorstel van de regering zouden Fransen vanaf 2027 nog steeds zo vroeg op pensioen kunnen, maar zullen ze daarvoor financieel gestraft worden. Er komt dan een "evenwichtsleeftijd" op 64 jaar met een bonus-malusregeling. Wie vóór 64 jaar met pensioen gaat, krijgt minder, wie na 64 jaar nog blijft werken, krijgt een hogere pensioenuitkering.

Uniform systeem

Met de pensioenhervorming wil president Emmanuel Macron af van de huidige 42 verschillende pensioenstelsels in Frankrijk. De regering wil naar één uniform systeem met punten en mensen ook aanzetten om langer te werken. Het systeem is volgens de regering ook rechtvaardiger, maar tegenstanders vrezen vooral lagere uitkeringen.

Tegen de hervorming kwam er dan ook massaal protest. Tijdens een eerste algemene staking op donderdag kwamen al honderdduizenden mensen op straat. Volgens de vakbonden ging het zelfs om 1,5 miljoen betogers, het ministerie van Binnenlandse Zaken hield het op 806.000. Ook dinsdag was er opnieuw een algemene staking, met een iets lagere opkomst: de vakbonden telden 885.000 mensen, Binnenlandse Zaken 339.000. Ondertussen was in Frankrijk ook het openbaar vervoer verstoord. Onder meer het (internationaal) treinverkeer en het vliegverkeer ondervonden dagenlang hinder.

