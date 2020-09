Franse premier Castex test negatief op Covid-19 en gaat uit quarantaine jv

12 september 2020

20u39

Bron: AFP 0 De Franse premier Jean Castex heeft zaterdag een tweede keer negatief getest op Covid-19 en meteen een einde gemaakt aan zijn quarantaine, zeven dagen na het contact met de directeur van de Ronde van Frankrijk, die besmet was. Dat heeft zijn kabinet bekendgemaakt.

De Franse regeringsleider had al een eerste keer negatief getest. Volgens het protocol moest hij zeven dagen later een tweede test ondergaan en zich ondertussen afzonderen. "Het resultaat van de test is negatief. De eerste minister zal zich dus vanaf deze namiddag niet meer afzonderen en niet meer telewerken", klonk het bij zijn kabinet.

Castex zat een week geleden in de auto van de Tour-directie naast Christian Prudhomme om de 8ste rit te volgen. Ze droegen allebei een mondmasker en hielden afstand.