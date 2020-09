Franse premier Castex laat zich opnieuw testen op corona na besmetting Tourbaas HLA

08 september 2020

14u04

Bron: Belga 2 Nadat Tourbaas Christian Prudhomme positief op het nieuwe coronavirus heeft getest, laat de Franse premier Jean Castex zich opnieuw testen, zo hebben meerdere Franse media dinsdag gemeld en zo heeft hijzelf bevestigd.

Castex en Prudhomme zaten zaterdag in dezelfde directiewagen van de Tour om de rit te volgen. De premier verzekert dat beide mannen een mondmasker droegen en de regels van sociale afstand hebben geëerbiedigd. Niettemin zal de regeringsleider zich onmiddellijk opnieuw laten testen, zei zowel hijzelf als president Emmanuel Macron. “Ik voel me goed en zal mijn functie als regeringsleider blijven uitoefenen”, citeerde de krant Le Parisien Castex.

Macron zei dat Castex woensdag niet fysiek aanwezig zal zijn op een bijeenkomst van de regering, maar ze per videoconferentie zal bijwonen. Dit laatste zal wellicht ook het geval zijn voor eventuele politieke contacten van de premier.

De president riep de Fransen ook op om “waakzamer” te zijn bij de naleving van de maatregelen in hun privéleven. “We mogen niet laks worden in het privéleven want het is vaak op privéfeesten, tijdens familiale momenten, dat de besmettingen zich voordoen”, zei de president. Hij preciseerde dat nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het virus, dat steeds meer circuleert in het land, vrijdag besproken worden op een gezondheidsraad