Franse premier biedt toch geen ontslag aan, onduidelijkheid over toekomstige regering van president Macron AW

09 oktober 2018

15u09

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Tegen alle verwachtingen in heeft de Franse premier Edouard Philippe het ontslag van zijn regering toch niet aangeboden aan president Emmanuel Macron. Normaal zou Philippe -na het ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken- even aftreden zodat hij een nieuwe regering kan vormen.

Een week na het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb, dat zou moeten leiden tot een herschikking van het kabinet, is nog niets bekend over de intenties van Macron en Philippe. De Franse media melden dat er al enkele dagen onderhandelingen plaatsvinden met het oog op de vervanging van Collomb en andere ministers van de huidige regering.



Drie ministers vertrokken

Na een periode van onrust leek het ontslag van de huidige regering de meest logische keuze. Op een paar maanden tijd vertrokken er immers al drie ministers. Gérang Collomb, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, was de laatste om af te treden wat een grote klap was voor Macron. De populariteit van de Franse president staat intussen zwaar onder druk.

Macron liet alvast weten dat hij op zoek is naar nieuwe ministers maar niets aan zijn beleid wil veranderen.