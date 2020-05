Franse premier bevestigt geleidelijke versoepeling maatregelen vanaf 11 mei, grensbeperkingen voor andere EU-landen tot minstens 15 juni MVDB TT

07 mei 2020

19u18

Bron: ANP, Reuters, Belga 1 “De geleidelijke opheffing van de inperkingen kan maandag 11 mei starten”, zo heeft de Franse premier Edouard Philippe bij de voorstelling van de exitstrategie van zijn regering bevestigd. Hij waarschuwde wel dat Frankrijk “in tweeën gesplitst” is wat de gezondheidssituatie betreft tussen “rode” en “groene” zones, waar verschillende regels zullen gelden. Van oranje zones is geen sprake meer.

De regering had het land eerder al ingedeeld in drie zones en kaarten gepubliceerd met 'rode' departementen met veel verspreidingsrisico en 'groene' departementen die geschikt zouden zijn voor het afbouwen van coronamaatregelen. De rest was oranje gekleurd, die kleur gold ter aanduiding van de ‘grensgevallen’. Dat leidde tot veel onduidelijkheid en protesten uit departementen die 'groen' afgebeeld wilden worden.

Premier Edouard Philippe kwam deze middag met een definitieve kaart zonder de kleur oranje. Hij wil de lockdown vanaf maandag geleidelijk aan opheffen, maar niet overal in hetzelfde tempo. In de rode zone, die 32 departementen in het noorden en noordoosten aan de grens met België en Duitsland beslaat, blijven meer restricties van kracht.

De rode zones zijn Ile-de-France, Grand Est, Hauts-de-France en Bourgogne-Franche-Comté. In Ile-de-France blijft het aantal besmettingen “hoger dan we hadden gehoopt”, aldus de premier. Daar blijven de “collèges” (voor leerlingen van 11 tot 15 jaar), parken en openbare tuinen dicht.

In de groene zones gaan de “collèges” open vanaf 18 mei. Over het hele land gaan kleuter- en lagere scholen geleidelijk aan weer open vanaf volgende week. “We gaan niet alle leerlingen op het zelfde moment ontvangen”, zei minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer. “Een groot deel van de scholen zal volgende week open zijn en iets meer dan 1 miljoen kinderen zullen naar school gaan”, zei hij.

Parijs

In de zwaar getroffen regio Parijs is de regering van plan strenge eisen te stellen aan wie het woon-werkverkeer wil hervatten. Pendelaars moeten straks nog steeds een document van hun werkgever bij zich hebben dat aangeeft waar en hoe laat ze moeten werken en waarom ze dat niet thuis kunnen. Regering, bedrijfsleven en het openbaar ministerie bekijken in de Parijse regio hoe ze het woon-werkverkeer zo veel mogelijk kunnen beperken en spreiden om drukke spitsuren te vermijden.

Minister van Ecologische Transitie Elisabeth Borne, die ook verantwoordelijk is voor vervoer, kondigde aan dat over het hele land mondmaskers verplicht worden op het openbaar vervoer voor passagiers vanaf 11 jaar. Op overtredingen komen boetes van 135 euro te staan.

De Fransen mogen zich voortaan verplaatsen zonder dat ze daar een formulier voor nodig hebben, tot 100 kilometer van hun huis. Voor verplaatsingen verder dan dat is wel een attest nodig, zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

Als de situatie in de groene zone goed blijft evolueren, kunnen hogescholen, restaurants en cafés er vanaf begin juni misschien weer opengaan, zei premier Philippe.

Grensbeperkingen voor EU-landen tot minstens 15 juni

De Franse grensbeperkingen voor landen van de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk worden “tot minstens 15 juni verlengd”, kondigde Castaner nog aan. Voor niet-Europese landen blijven de grenzen “tot nader order” dicht.

Met de Europese landen blijft het vrije verkeer van grensarbeiders verzekerd. Castaner zei dat de regering de nieuwe quarantaineregels voor mensen die vanuit het buitenland komen niet zal toepassen voor mensen uit de Europese ruimte.

Voor de buurlanden worden ook meer uitzonderingen mogelijk gemaakt, zoals de zorg of het bezoek aan een kind of dringende economische motieven.

