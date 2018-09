Franse politiechef op straat doodgestoken SVM

27 september 2018

18u03

Bron: Le Parisien 5 Een politiechef is rond 10 uur in de Franse stad Rodez op straat neergestoken. Pascal Filoé bezweek even later aan zijn verwondingen. Volgens Franse media is de dader aangehouden, het zou gaan om een bekende van de politie.

Filoé was vader van drie kinderen. Hij kreeg drie messteken voor het gemeentehuis.

De dader kon snel ingerekend worden. Enkele maanden geleden was de man in het departement Aveyron komen wonen. Hij was eerder al dreigend uit de hoek gekomen tegenover de politie, in april beschadigde hij nog de deur van het gemeentehuis.

Over het motief is officieel nog niets bekend, al zou zijn gevaarlijke hond vorige week wel in beslag genomen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb drukte op Twitter zijn medeleven uit. "Ik deel de pijn van de inwoners van Rodez. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en zijn naasten."

Je partage la douleur des habitants de Rodez après l'attaque ignoble qui a visé le responsable de leur police municipale.

Mes premières pensées vont à sa famille & ses proches.

Soutien à ses collègues éprouvés & aux policiers nationaux qui ont immédiatement interpellé l'individu. Gérard Collomb(@ gerardcollomb) link