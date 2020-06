Franse politieagenten protesteren aan Bataclan tegen kritiek kv

27 juni 2020

02u39

Bron: Belga 0 In Parijs hebben meer dan 200 politieagenten gisteravond een protestactie gehouden tegen de beschuldigingen van racisme en politiegeweld. De agenten blokkeerden de straat voor de Bataclan, de concertzaal waar in november 2015 een terroristische aanslag plaatsvond. De agenten vinden dat ze van de beleidsmakers te weinig steun krijgen.

Met politiewagens en moto's zetten de agenten rond 23.30 uur de straat af. Ze legden handboeien op de straat en zongen de Marseillaise, het Franse nationale volkslied.

De politie in Frankrijk kreeg al vaker kritiek omdat sommige agenten buitensporig hardhandig en racistisch zouden optreden. Het wereldwijde protest tegen politiegeweld na de dood van Georges Floyd in de VS heeft dat debat ook in Frankrijk weer doen oplaaien.



De protesterende agenten pikken de beschuldigingen niet. "Ten tijde van de aanslagen kregen we lof, nu wijzen ze ons met de vinger", klonk het gisteren aan de Battaclan.

De agenten zijn ook boos op minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner omdat die hen niet genoeg zou steunen.

Plusieurs centaines de policiers se sont réunis ce soir devant le #Bataclan pour une nouvelle manifestation. Cela va bientôt faire deux semaines qu’ils se mobilisent toutes les nuits devant des lieux d’intérêt.#PoliciersEnColere #Policiers #Castaner #Police #Paris pic.twitter.com/d1kfACM5m0 Yazid Bouziar(@ ybouziar) link

PARIS - Des centaines de policiers en colère manifestent devant le #Bataclan.



Le mouvement de colère se poursuit depuis deux semaines. pic.twitter.com/mb80tNtZPL Clément Lanot(@ ClementLanot) link