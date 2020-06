Franse politieagenten gooien hun handboeien op de grond uit protest tegen minister van Binnenlandse Zaken HLA

12 juni 2020

09u01

Bron: Le Parisien, Belga 212 Gisteren werd in heel wat Franse steden geprotesteerd door de politie tegen de minister van Binnenlandse Zaken en de voltallige Franse regering. Die kondigde begin deze week aan een “nultolerantie” te hanteren voor racisme bij de ordediensten. “Bij elke gegronde verdenking zal systematisch een schorsing worden overwogen”, stelde de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner maandag. De politie voelt zich in de steek gelaten door de regering.



“Ik wil een nultolerantie tegen racisme bij de ordediensten”, onderstreepte Castaner maandag. “Geen enkele racist kan waardig het uniform van een politieman of een gendarme dragen. Ik heb ook gevraagd dat een schorsing systematisch wordt overwogen bij elk gegronde verdenking van een racistische daad of uitlating.” De minister kondigde daarnaast ook een verbod aan om wurgbewegingen uit te voeren bij arrestaties, waarbij verdachten bij de nek worden vastgehouden. Politieagenten zullen bovendien vaker een bodycamera krijgen wanneer ze de straat op gaan.

Castaner zei “een krachtige uitroep tegen racisme en haat” te hebben gehoord tijdens de demonstraties in Frankrijk en elders naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. “Maar de mensen moeten beseffen dat Frankrijk niet de VS is”, benadrukte hij. “Er zijn gevallen van racisme bij de Franse ordediensten, maar het zijn geen racistische instellingen”.

“In de steek gelaten”

De uitspraken van de minister zijn bij de Franse politieagenten in het verkeerde keelgat geschoten. Zij voelen zich “in de steek gelaten”, klinkt het. Verschillende momenten van overleg tussen de politievakbonden en de minister konden de gemoederen niet bedaren. “Onze agenten beschouwen Christophe Castaner niet langer als Frankrijks veronderstelde nummer één agent”, zei Yves Lefebvre, secretaris-generaal van de grootste politievakbond Unité SGP Police. “Hij heeft ons maandag gedumpt, het is nu aan hem om ons vertrouwen terug te winnen”, zei Lefebvre na een ontmoeting met de minister gisteren. De vakbondsman riep zijn collega’s op om “niet meer te ondervragen en geen interventies meer uit te voeren”.

In verschillende Franse steden, waaronder Bordeaux, Toulouse en Nice werd gisteravond dan ook geprotesteerd tegen de minister en de voltallige Franse regering. “Deze regering heeft geen ruggengraat, 20.000 opgewonden mensen zijn voldoende voor de overheid om de politie te laten vallen”, zei een verontwaardigde Parijse agent in de krant Le Parisien. “In december 2018, op het hoogtepunt van de gele hesjescrisis, toen ze in hun paleis aan het beven waren, hadden Macron, Castaner en hun hele kliek ons nodig. Maar nu de jeugd protesteert, worden we vies en onaanvaardbaar,” zei hij.