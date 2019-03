Franse politieagenten controleren dronken chauffeur en arresteren toevallig verdachte in terroristisch onderzoek AW

18 maart 2019

14u00

Bron: Belga 0 Afgelopen nacht wilden enkele agenten in de Franse hoofdstad een dronken chauffeur controleren, maar arresteerden ze uiteindelijk een man die gezocht wordt binnen een terroristisch onderzoek. De man wordt beschouwd als een dreiging voor de nationale veiligheid en er loopt een Europees aanhoudingsbevel tegen hem.

De feiten speelden zich af rond drie uur 's nachts op de Champs-Elysées, in het achtste arrondissement van Parijs. Tijdens de controle van een duidelijk dronken autobestuurder hebben de agenten van de anti-criminaliteitsbrigade (BAC) ook de identiteit van twee andere inzittenden gecheckt. Dat bevestigen bronnen bij de Parijse politie.



Een van hen was gekend bij staatsveiligheid voor zijn betrokkenheid bij de jihad-beweging en er lopen twee aanhoudingsbevelen tegen hem, waarvan een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Parijse rechter.

Terroristische daden

De verdachte werd in Parijs en Bulgarije gezocht in een open onderzoek naar criminele organisaties die terroristische daden voorbereiden. Hij werd ook gezocht in het kader van een criminele organisatie. De man en de dronken chauffeur zijn meteen aangehouden.