Franse politieagenten betogen na veroordeling van drie gele hesjes

28 november 2018

16u38

Bron: belga 2 Een vijftigtal politieagenten zijn vandaag in Reims, in het noordoosten van Frankrijk, bijeengekomen om hun woede te uiten na de veroordeling van drie "gilets jaunes” (gele hesjes).

De drie kregen vrijdag van de correctionele rechtbank van Reims gevangenisstraffen tot achttien maanden effectief voor geweld tijdens een filterblokkade, maar de straffen kunnen omgezet worden in een elektronische enkelband.

"Policiers en colère" ("boze politieagenten") scandeerden de betogers op de trappen van het justitiepaleis van Reims. "Wij vragen de toepassing van de wet, want geweld tegen een politieagent is geweld tegen de Republiek. We vragen dat het gerecht zich zo doortastend mogelijk opstelt wanneer de laatste wallen van de samenleving worden aangevallen", zei vakbondssecretaris Christian Pous.

Protest

“Dank aan onze ordetroepen voor hun moed en professionalisme. Schande aan hen die hen aanvielen. Schande aan hen die geweld tegen andere burgers en journalisten gebruikten. Schande aan hen die verkozenen trachtten te intimideren. Geen plaats voor dit geweld in de Republiek”, zei de Franse president Emmanuel Macron na het geweld bij de manifestaties van de gele hesjes.

De Franse president verduidelijkte begrip te hebben voor de gele hesjes. Hun protestbeweging gaf aanleiding tot “grote manifestaties en onaanvaardbaar geweld”, verklaarde de president. “Maar ik ga de vandalen niet op dezelfde hoop gooien als de burgers die een signaal willen sturen.”

Ook in ons land kwam het al tot rellen tijdens de acties van de gele hesjes. Vorige week liep een demonstratie in Charleroi volledig uit de hand. Actievoerders bekogelden de politie toen met stenen en biljartballen.

