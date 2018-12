Franse politie verspreidt oproep en foto van dader schietpartij: “Hij is gevaarlijk, grijp vooral zelf niet in” HR

12 december 2018

21u17

Bron: Belga 71 De Franse politie heeft een oproep gelanceerd aan iedereen met informatie over de dader van de dodelijke schietpartij in Straatburg om dat te melden. Cherif Chekatt wordt beschreven als een ‘normaal gebouwde’ man van 1,80 meter. “Hij is een gevaarlijk individu, grijp vooral zelf niet in”, wordt gewaarschuwd.

De 29-jarige Chekatt opende dinsdagavond in de binnenstad van Straatsburg het vuur. Daarbij werden twee mensen gedood, een derde persoon is hersendood. Twaalf anderen raakten gewond, van wie zes er erg aan toe zijn. Een van de dodelijke slachtoffers is een 45-jarige Thaise toerist die samen met zijn echtgenote op vakantie was. De vrouw overleefde de aanslag en werd door de autoriteiten opgevangen.

In Parijs wordt om middernacht de Eiffeltoren verlicht ter ere van de slachtoffers.

