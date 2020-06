Franse politie treft 65 kilo cannabis aan in lijkwagen

26 juni 2020

10u07

Bron: Belga

De Franse douane heeft op een autoweg in het oosten van Frankrijk 65 kilo cannabis in beslag genomen die verstopt was in lijkkisten in een lijkwagen. Het voertuig werd woensdag op een rustplaats langs de autoweg in Miserey-Salines, in de buurt van Besançon gecontroleerd, zo is van het plaatselijke parket vernomen, dat een bericht van de krant L’Est Républicain bevestigde.