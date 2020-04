Franse politie stuurt privéjet met tien vakantiegangers aan boord terug naar Londen HLA

10 april 2020

18u21

Bron: BFM TV 16 De tien reizigers waren zaterdag met een privéjet onderweg van Londen naar de Côte d’Azur, maar kregen geen toegang tot de luchthaven van Marseille omdat zij geen geldige reden hadden om te reizen tijdens de lockdown. Het gezelschap was van plan om een paar dagen vakantie te vieren aan de Franse Rivièra.

Volgens de Franse nieuwssite BFM TV negeerde de piloot van het vliegtuig afkomstig uit Londen het verbod om te landen op de luchthaven. Eenmaal geland werden de passagiers opgewacht door de grenspolitie die hen de toegang tot het grondgebied weigerde. Het gezelschap was onderweg naar Cannes waar ze een luxe villa hadden gehuurd. Op de luchthaven stonden al drie helikopters klaar om hen naar hun uiteindelijke vakantiebestemming te brengen.

De tien reizigers, van Kroatische, Duitse, Franse, Roemeense en Oekraïense nationaliteit, legden zich volgens een politiebron niet meteen neer bij het toegangsverbod. “Ze probeerden hun connecties te gebruiken en pleegden een aantal telefoontjes”, vertelt een bron aan BFM TV. Het privévliegtuig werd uiteindelijk teruggestuurd naar Londen met negen van de tien passagiers nog altijd aan boord. De Duitse passagier huurde in Marseille een andere privéjet om naar Duitsland te vliegen. Omdat ze in theorie niet op Frans grondgebied waren geweest, kon de politie het gezelschap niet beboeten, schrijft BFM TV.

Frankrijk is sinds 17 maart in lockdown. Enkel reizigers met een geldige reden, bijvoorbeeld om te werken, mogen het land in of uit.

