Franse politie schiet man dood die met mes op mensen insteekt: één dode, twee zwaargewonden

03 januari 2020

14u43

Bron: BFMTV, Reuters, Le Parisien 70 In Villejuif, net ten zuiden van Parijs, heeft de Franse politie een man doodgeschoten die met een mes minstens drie mensen heeft neergestoken. Een van hen, een man van ongeveer 50 jaar oud die zijn vrouw probeerde te beschermen, is ondertussen overleden, zegt de burgemeester van de gemeente aan BFMTV. Bij de slachtoffers zijn ook twee zwaargewonden.

De dader probeerde rond 14 uur in een park mensen aan te vallen met een mes. Hij zou willekeurig voorbijgangers hebben benaderd en in de rug hebben gestoken vooraleer hij op de vlucht sloeg voor de politie. Er zouden vier gewonden zijn gevallen, waarvan ondertussen dus één iemand overleden is. Bij de gewonden zouden agenten zijn.

Volgens BFMTV werd de dader door minstens drie politiekogels geneutraliseerd na een korte achtervolging van enkele honderden meters.

De politie van Parijs zegt op Twitter dat een interventie aan de gang is en vraagt om de omgeving te vermijden. Alle toegangen van het park zijn afgesloten en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten was de dader alleen, maar een mogelijke medeplichtige wordt niet uitgesloten.

#Villejuif parc des hauts de Bruyères.

Intervention en cours des forces de l’ordre.

Évitez le secteur. Préfecture de Police(@ prefpolice) link