Franse politie raakt slaags met protesterende brandweermannen ADN

28 januari 2020

20u58

Bron: ANP 0 De oproerpolitie in Parijs is vandaag slaags geraakt met protesterende brandweermannen die betere werkomstandigheden en meer loon eisen. De spuitgasten zeggen dat hun job door personeelstekort alsmaar zwaarder wordt en klagen ook aan dat ze vaker aangevallen worden tijdens het uitvoeren van hun job.

De betogers trokken in hun brandweeruniformen door de straten en hielden fakkels omhoog. Sommigen staken hun jassen in brand. Verscheidene brandweermannen gooiden met vuurwerk naar de politie, die op haar beurt traangas inzette.



Frankrijk is al weken het toneel van protesten vanwege de hervormingen van het pensioenstelsel. De vakbonden in Frankrijk hebben voor morgen nieuwe stakingen aangekondigd. Demonstraties staan om 13.30 uur gepland in Parijs en andere steden.

