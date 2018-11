Franse politie pakt zes personen op wegens mogelijke aanval op president Macron AW

06 november 2018

13u34

Bron: Belga, Reuters, L'Express 0 In Frankrijk hebben de autoriteiten zes personen opgepakt die banden zouden hebben met extreemrechts en mogelijk een aanval planden op de Franse president Emmanuel Macron. Dat meldt het Franse persagentschap AFP.

Vanmorgen werden zes personen gearresteerd door de Franse inlichtingendienst (DGSI) op verdenking van “onnauwkeurig gevormde plannen voor een gewelddadige actie tegen de president”. De arresten vonden plaats in drie verschillende Franse departementen: Isère (ten zuidoosten van Lyon), Ille-et-Vilaine in het (noordwesten) en de Moezel. Het is nog onduidelijk wat de exacte band tussen de zes gearresteerden is en hoe ze contact met elkaar hadden.



Volgens Franse nieuwszender BFMTV ging het in dit stadium nog om vage en onduidelijk omschreven plannen. Het is nu aan de speurders om de precieze aard van de dreiging en de werkelijke omvang te achterhalen.

Meer informatie volgt.