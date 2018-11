Franse politie pakt zes personen op wegens mogelijke aanval op president Macron AW

06 november 2018

13u34

Bron: Belga, Reuters, L'Express 39 De Franse politie heeft vandaag zes personen opgepakt die verdacht worden van het plannen van een aanval op de Franse president Emmanuel Macron en banden hebben met extreemrechts. Dat meldde Franse nieuwszender BFMTV.

Vanmorgen werden zes personen gearresteerd door de Franse politie en inlichtingendienst (DGSI) op verdenking van “onnauwkeurig gevormde plannen voor een gewelddadige actie tegen de president”. De arresten vonden plaats in drie verschillende Franse departementen: Isère, Ille-et-Vilaine en de Moezel.

Volgens nieuwszender BFMTV ging het in dit stadium nog om vage en onduidelijk omschreven plannen. Het is nu aan de speurders om de precieze aard van de dreiging en de werkelijke omvang te achterhalen. Het parket in Parijs start een onderzoek naar “terroristische samenzwering" dat moet uitwijzen wat de aard van de bedreiging is.