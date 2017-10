Franse politie pakt twee nieuwe verdachten op in verband met aanslag op Thalys in 2015 KVDS

Twee mannen die ervan verdacht worden banden te hebben met de daders van de mislukte aanslag op een Thalys in augustus 2015 zijn aangehouden. De arrestaties gebeurden gisteren en vandaag in Parijs. Dat meldt persagentschap AFP op basis van een bron dicht bij het onderzoek. Ook een derde persoon die betrokken zou zijn bij het dossier, is aangehouden.

De rechercheurs van de gerechtelijke politie willen nu nagaan wat precies de banden zijn tussen de mannen en de twee hoofdverdachten van de aanslag, Ayoub El Khazzani en Bilal Chatra.



El Khazzani, die in het station Brussel-Zuid gewapend met een kalasjnikov was opgestapt, opende op 21 augustus 2015 het vuur op passagiers van een trein met bestemming Parijs. Vier reizigers - drie Amerikaanse militairen met vakantie en een Brit - konden El Khazanni evenwel overmeesteren, waardoor er maar drie mensen gewond raakten.

photo_news Deze passagiers konden de gewapende man overmeester op de Thalystrein.

Bilal wordt ervan beschuldigd El Khazzani geholpen te hebben Europa binnen te komen via de vluchtelingenstroom uit Irak en Syrië. El Khazzani pleegde de aanslag in opdracht van Abdelhamid Abaaoud. Abaaoud is ook verantwoordelijk voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, waarbij 130 doden vielen.