Franse politie pakt na 34 jaar verdachte op in een van oudste moordzaken van het land

De gendarmerie van de noord-Franse stad Amiens heeft een man aangehouden die wordt verdacht van de moord op de tiener Christel Oudin 34 jaar geleden. Het is een van de oudste onopgeloste zaken in Frankrijk. De verdachte werkte indertijd op een bouwterrein voor een traject van de A26, de snelweg tussen Calais en Troyes, waar het lichaam van het 13-jarige meisje dat eind 1985 verdween, werd gevonden.

Het dossier-Oudin werd in 2012 heropend en vervolgens in 2017 door de onderzoeksrechter in verband gebracht met een andere moordzaak, die van Sophie Borca (16). Haar stoffelijk overschot was enkele maanden daarvoor aangetroffen in een bos in Homblières, in dezelfde regio. Beide meisjes zaten op dezelfde middelbare school in Saint-Quentin.

Volgens de recherche wijzen de sporen in de richting van de nu 66-jarige arrestant, die volhoudt onschuldig te zijn. Ondanks zijn ontkenning zegt de advocate van de families van de slachtoffers dat de politie een sterke zaak heeft. "Ik denk dat hij een heel serieuze verdachte is."