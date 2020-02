Franse politie op zoek naar moeder die verdween met premature baby HLA

14 februari 2020

07u23

Bron: RTL INFO 0 De premature baby is twee weken oud en "in gevaar” nadat ze uit een Parijs ziekenhuis werd ontvoerd door haar moeder. De Franse politie wil de baby “zo snel mogelijk vinden” en doet een oproep aan getuigen. Moeder en kind zijn volgens de politie waarschijnlijk in de regio Ile-de-France of in het noorden van Frankrijk.

Het kleine meisje, Indy Victoria Hamidovic, werd geboren op 27 januari in een ziekenhuis in het 10e arrondissement in Parijs. “Het kind is zeer prematuur”, zegt de politieprefectuur. Dinsdagmiddag rond 12.30 uur ontvoerde de moeder het kind. “Sindsdien ging ze al naar verschillende apotheken om materiaal voor baby’s te kopen”, klinkt het.

“Ze is waarschijnlijk in de regio Ile-de-France of in het noorden van Frankrijk” en “kan vergezeld zijn van een zwangere vrouw. De moeder, die uit Oost-Europa komt, is 28 jaar oud, 1,5 meter lang, slank gebouwd, bruine ogen, halflang gebleekt kastanjebruin haar, haar tanden zijn beschadigd en een van haar snijtanden is naar voren gericht”, aldus de politie.

“Iedereen die informatie kan geven over haar verblijfplaats kan contact opnemen met de Parijse gerechtelijke politie op het gratis nummer 0800 00 27 08", voegde de prefectuur eraan toe. Het onderzoek is in handen van de jeugdbeschermingsdienst.

#AppelàTémoins | La préfecture de Police sollicite votre concours dans le cadre de l'enlèvement d'un enfant grand prématuré. Toute personne susceptible d'apporter des éléments peut contacter l'Etat-Major de la Police Judiciaire de Paris. pic.twitter.com/w6LXPJvFjv Préfecture de Police(@ prefpolice) link