Franse politie ontmantelt ultrarechtse bende: "Planden aanslag op joden en moslims"

11 juni 2019

14u08

Bron: BFMTV 0 In Frankrijk zijn tussen september 2018 en mei 2019 vijf verdachten opgepakt op verdenking van het beramen van aanslagen op mogelijk joodse en islamitische doelwitten. De vijf zouden een ultrarechtse groepering gevormd hebben, schrijft BFMTV.

Het onderzoek verliep gedurende acht maanden en begon in september vorig jaar met de arrestatie van een vrijwillig medewerker van de politie. Bij de man thuis werden wapens, muniti en explosieven gevonden. Het onderzoek evolueerde al snel van verboden wapenbezit naar terroristische bendevorming en werd overgenomen door het gespecialiseerde parket van Parijs. In oktober volgden nog twee arrestaties en in mei van dit jaar werden nog eens twee mensen opgepakt, waaronder een minderjarige van 15 jaar.

Volgens BFMTV waren de vijf allemaal lid van de ultrarechtse groepering “Zwarte Vogel”. Hun plannen om aanslagen te plegen waren nog niet concreet, maar er circuleerden wel joodse en islamitische doelen.