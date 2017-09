Franse politie onderschept meer dan anderhalve ton cannabis aan Kanaaltunnel ib

07u05

Bron: Belga 0 photo_news De ingang van de Kanaaltunnel. Bij een controle van een truck aan de Kanaaltunnel hebben de Franse autoriteiten vorige week zowat 1,7 ton hasj onderschept. Dat meldt de Franse douane. De lading heeft een straatwaarde van 12 miljoen euro.

De vondst aan de terminal van de Kanaaltunnel in Coquelles dateert al van vorige week donderdag. In de truck die onderweg was naar Groot-Brittannië trof de douane de drugs aan, verstopt in een partij industriële filters. In 32 van de filters trof de douane de zakken met drugs aan.





De Franse douane nam in 2016 in totaal 83,4 ton drugs in beslag, waarvan 64,5 ton cannabis.