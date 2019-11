Franse politie lanceert internationale oproep naar getuigen en slachtoffers in Epstein-affaire ADN

15 november 2019

14u02

Bron: Belga 0 De Franse politie heeft vandaag een oproep gedaan naar getuigen en slachtoffers van mogelijke misdrijven waarbij Jeffrey Epstein betrokken was, de Amerikaanse financier en zedendelinquent die in augustus dood in zijn cel werd teruggevonden.

In een oproep in het Frans en Engels schrijft de Franse nationale politie dat ze op zoek is naar Franse en internationale getuigen. "De politie verzoekt iedereen met informatie om zich dringend te melden, ongeacht wanneer het incident heeft plaatsgevonden, wat de omstandigheden waren en wie betrokken was", aldus de politie.

[#AppelàTémoins] Dans le cadre de l’affaire #Epstein, la police judiciaire recherche des témoignages français et internationaux.

[#SeekingInformation] The French national police are seeking French/international witnesses with regards to the Epstein investigation. pic.twitter.com/8uGJ4wFQCL Police nationale(@ PoliceNationale) link

Het appartement van Epstein in Parijs werd in september doorzocht, nadat aanklagers een onderzoek waren gestart naar mogelijke gevallen van verkrachting, kinderverkrachting en samenzwering. Een modellenbureau in het rijke achtste arrondissement werd ook doorzocht, verklaarde de Parijse procureur toen.



De 66-jarige miljonair werd op 10 augustus dood aangetroffen in zijn cel in New York, nadat hij werd aangeklaagd op verdenking van samenzwering en mensenhandel voor seksuele doeleinden van minderjarigen. Volgens de autoriteiten beroofde hij zichzelf van het leven. Epstein had banden met verschillende rijke personen in de Verenigde Staten, onder wie president Donald Trump en ex-president Bill Clinton.

Innocence en Danger, een Franse internationale beweging tegen kindermisbruik, beweert dat verschillende Franse burgers betrokken waren bij het Amerikaans onderzoek. Andere waren slachtoffer van een prostitutienetwerk dat opgericht werd door Epstein en zijn handlangers.