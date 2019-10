Franse politie houdt vrouwelijke terreurverdachte aan SVM

09 oktober 2019

15u47

Bron: Belga 0 De Franse politie heeft een Duitse moslima aangehouden op verdenking van banden met radicale islamisten. Dat melden aanklagers in Düsseldorf. De 31-jarige vrouw werd op 1 oktober aangehouden in Villers-Cotterêts, toen ze op weg was naar een vriend in Parijs.

Er startte een onderzoek naar haar steun aan een terroristische organisatie, omdat ze geld overmaakte naar haar echtgenoot die in de gevangenis zit. Het onderzoek werd echter stopgezet bij gebrek aan bewijsmateriaal. Tot nu toe gold de vrouw nog niet als islamitische bedreiging.

Het zou gaan om de echtgenote van de Duits-Servische Boban S. Hij had de laatste twee jaar samen met Aboe Walaa strafvervolging boven het hoofd hangen. Walaa is volgens de Duitse autoriteiten een hoge figuur binnen terreurorganisatie Islamitische Staat.

Boban S. zou verschillende keren onderdak in Dortmund geboden hebben aan Anis Amri, de Tunesische terrorist die in 2016 twaalf mensen om het leven bracht op de Berlijnse kerstmarkt. Na die aanval werd Amri in een filmpje gezien waarin hij zei dat hij in naam van IS handelde. Hij stierf vier dagen na de aanval tijdens een vuurgevecht met de Italiaanse politie in de buurt van Milaan.