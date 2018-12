Franse politie houdt 38-jarige man aan bij onderzoek naar schutter Straatsburg IB

18 december 2018

00u20

Bron: Belga 0 Een naaste van Chérif Chekatt, de man die vorige week een aanslag pleegde in Straatsburg en daags nadien werd doodgeschoten door de politie, is gisteren aangehouden door de onderzoeksrechter in Parijs.

De verdachte wordt onder meer beschuldigd van deelname aan een terroristische organisatie. Hij is op vraag van het parket in voorlopige hechtenis geplaatst.

Zijn identiteit en relatie met de schutter werd niet bekendgemaakt. Volgens een bron dicht bij het dossier zou het gaan om een 38-jarige man die donderdag werd opgepakt en een rol zou hebben gespeeld in de levering van het vuurwapen dat Chekatt gebruikte bij de aanslag op 11 december. Daarbij zijn vijf doden en elf gewonden gevallen.

lees verder onder de foto:

Eerste aanhouding

Het gaat om de eerste aanhouding in het onderzoek naar de schietpartij in Straatsburg. Er zouden nog twee andere verdachten zijn opgepakt, die mogelijk ook betrokken waren bij de wapenlevering. Vorige week werden zes mensen opgepakt, waaronder de ouders en broers van de dader, die in de loop van het weekend zijn vrijgelaten.

Bekijk ook:

Dader aanslag Straatsburg is doodgeschoten bij politieactie