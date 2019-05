Franse politie houdt 2 broers en hun moeder aan voor ontploft bompakket in Lyon AW TTR

27 mei 2019

10u40

Bron: Belga 2 In het kader van het onderzoek naar de ontploffing van een bompakket in Lyon vrijdag zijn drie verdachten opgepakt. Dit heeft burgemeester Gérard Collomb vandaag tegenover nieuwszender BFMTV gezegd. Het parket heeft dit bevestigd.

Eerder op de dag had minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner getwitterd dat een (eerste) verdachte was gevat. Het parket meldde dat het om een 24-jarige man ging die vandaag is opgepakt en is vastgezet in het belang van het onderzoek.

Volgens BFMTV is die eerste verdachte een ingenieursstudent die gisteren al was geïdentificeerd en die voorheen niet bekend was bij de politie. Hij is in het zevende arrondissement van Lyon in de kraag gevat toen hij van een bus stapte. Hij stak meteen zijn armen in de lucht toen hij de politie zag, zei Collomb.

Dat de politie hem pas vandaag inrekende, kwam uit vrees dat hij thuis springstoffen had. Franceinfo meent dat het om een Algerijn gaat. De krant Le Parisien meldde dat hij bij zijn ouders woont. In zijn woning vindt een huiszoeking plaats, melden Franse media.

De tweede verdachte is volgens de krant Le Progrés de achttienjarige broer van de eerste verdachte. BFMTV meldde dat het een achttienjarige is uit de familie van de eerste verdachte. De politie zou via de achttienjarige meer willen te weten komen over die laatste.

Vervolgens is er nog een vrouw in hechtenis genomen. Het zou om de moeder van de twee jongens gaan. Een zus van de 24-jarige verdachte, die de dader zou zijn, wordt eveneens verhoord, zij verkeert evenwel niet in “garde à vue”.

Het motief van de drie verdachten is vooralsnog onduidelijk.

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé.

Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Leur action conjointe est déterminante. Christophe Castaner(@ CCastaner) link