Franse politie dreigt te stoppen met lockdown-controles door gebrek aan maskers

26 maart 2020

15u06

Bron: Belga, ANP 0 De Franse politievakbonden hebben ermee gedreigd niet langer te zullen toezien op de lockdown in hun land, als het ministerie van Binnenlandse Zaken de politie niet meer mondmaskers geeft. De dreigementen volgen op berichten dat het ministerie Franse politiemensen heeft opgedragen om alle voorraden van maskers met filters over te dragen aan de gezondheidszorg.

In Frankrijk is er al een tijdje discussie over het tekort aan mondmaskers. Minister van Volksgezondheid Olivier Veran zei eerder deze maand dat Frankrijk een voorraad heeft van 86 miljoen chirurgische maskers, maar niet van filtermaskers. Die laatste zijn aangeraden voor gezondheidswerkers. Hij zei ook dat de regering 250 miljoen maskers besteld had.

Sinds vorige week dinsdag mogen mensen in Frankrijk niet naar buiten, behalve voor essentiële zaken, waarvoor ze een document moeten ondertekenen waarin staat waar ze naartoe gaan. Frankrijk heeft 100.000 politieagenten ingezet die moeten toezien op naleving van de regels.



Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Frankrijk is gisteren opgelopen tot 1.331. De Franse autoriteiten maakten ook bekend dat 231 patiënten met het virus zijn overleden. Het dodental viel daarmee iets lager uit dan dinsdag. Toen sprak de overheid over 240 sterfgevallen in een etmaal. De autoriteiten hebben inmiddels ook bij ruim 25.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus: een toename van ongeveer 13 procent ten opzichte van een dag eerder. De meest recente cijfers worden later op de dag verwacht.

Speciale TGV

Twee departementen langs de Rijn hebben intussen zoveel besmettingen dat de intensivecareafdelingen daar overvol zijn geraakt. De luchtmacht heeft al patiënten uit de stad Mulhouse naar het zuiden gevlogen, donderdag is ook een speciale TGV met twintig coronapatiënten onderweg van het zwaar getroffen noordoosten naar het westen van Frankrijk. In elke wagon liggen vier patiënten volgens het ministerie van Volksgezondheid.

De gehele regio Grand Est is erg getroffen. Volgens de regionale gezondheidsdiensten waren er woensdag al 3.068 patiënten met een coronabesmetting naar het ziekenhuis gebracht. Sinds het begin van de pandemie zijn er al ruim 500 dodelijke slachtoffers gevallen in de gehele regio.

Militaire operatie

President Emmanuel Macron heeft woensdag een militair ziekenhuis in Mulhouse bezocht. Hij zei dat er een grote militaire operatie wordt uitgevoerd, die de bevolking en overheden moet helpen het virus de baas te worden. ‘Opération Resilience’ moet niet alleen de bevolking helpen, maar ook de publieke diensten, zei de zichtbaar afgematte president. Het land trekt vanwege de coronacrisis ook militairen terug die in Irak zijn gelegerd. Het gaat om ongeveer honderd manschappen. En er worden ook marineschepen naar overzeese gebiedsdelen gestuurd in het kader van de operatie.

