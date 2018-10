Franse politie arresteert vijf minderjarigen na benderuzie met dodelijke afloop TTR

15 oktober 2018

13u26

Bron: Belga 0 In Frankrijk zijn vijf minderjarigen in hechtenis genomen na een vechtpartij tussen twee rivaliserende bendes met dodelijke afloop in de Parijse voorstad Les Lilas. Het gaat om jongeren tussen de 14 en 17 jaar oud, zo is vernomen bij een bron nabij het onderzoek.

De jongeren worden ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij een benderuzie vrijdagavond, die aan een 13-jarige jongen het leven kostte. Het slachtoffer bezweek nadat hij werd geslagen met ijzeren staven. Twee van de vijf jongeren in hechtenis gaven zichzelf gisterenavond bij de politie aan. Drie anderen werden vanochtend opgepakt.

Volgens het Franse persagentschap AFP gingen in Les Lilas, in het Franse departement Seine-Saint-Denis, ongeveer twintig jongeren elkaar te lijf. Mogelijk gaat het om jongeren van twee rivaliserende bendes uit Bagnolet en de nabijgelegen stad Romainville. Over de aanleiding voor de vechtpartij is voorlopig niets bekend. Het 13-jarige slachtoffer uit Bagnolet werd na de vechtpartij met zware verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij niet veel later stierf. Een autopsie moet meer duidelijkheid verschaffen over de precieze doodsoorzaak.

In hetzelfde Franse departement deed zich voorbije nacht overigens nog een ander gewelddadig incident voor. Een man die onder invloed van alcohol verkeerde, stak er in Courneuve, in de buurt van het treinstation, met een schaar een andere man neer. Hij zou daarbij "Allah Akbar" hebben geroepen. Het slachtoffer raakte zwaargewond aan de hals, maar kon vluchten en slaagde erin een politiecommissariaat te bereiken. De dader, die bij het gerecht niet bekend was, kon inmiddels worden opgepakt. Hij bood daarbij geen weerstand, maar riep wel opnieuw "Allah Akbar".