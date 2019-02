Franse politie arresteert mogelijke medeplichtigen van dief geldtransport kv

13 februari 2019

18u39

Bron: Belga 0 Een man en een vrouw zijn gisteravond in Amiens gearresteerd, daags nadat een chauffeur van geldtransportbedrijf Loomis in dezelfde Franse stad met een deel van de inhoud van zijn voertuig, ongeveer één miljoen euro, aan de haal was gegaan. Dat is vernomen van bronnen dichtbij het onderzoek. De twee, een broer en zus, werden verhoord en in voorlopige hechtenis geplaatst.

De vrouw had zich voorgesteld als de huurster van het appartement waar de voortvluchtige chauffeur gisterenmiddag werd gearresteerd.



De geldtransporteur had maandag rond 6 uur zijn twee collega's afgezet bij een agentschap van Western Union in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), waarna hij met het voertuig verdween. De wagen werd een paar straten verderop leeg teruggevonden. De gerechtelijke politie van Parijs, belast met het onderzoek, riep getuigen op om de "vermoedelijk gewapende en gevaarlijke" dader, Adrien Derbez, terug te vinden.



De gerechtelijke politie arresteerde de man uiteindelijk gisteren in de late namiddag in Amiens, samen met een mogelijke medeplichtige. Meerdere zakken met bankbiljetten werden in beslag genomen, "op zijn minst een groot deel, en misschien wel de hele buit", aldus een politiebron.

De man werd gearresteerd in een appartement in Saint-Acheul, een rustige wijk in het centrum van Amiens, nadat hij nog had geprobeerd om door een raam te ontsnappen.