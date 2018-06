Franse politicus Jean-Marie Le Pen gehospitaliseerd: proces uitgesteld IVI

13 juni 2018

17u41

Bron: Belga, France 24 0 De Franse politicus Jean-Marie Le Pen ligt sinds dinsdag in het ziekenhuis vanwege "algehele vermoeidheid", zo laat zijn raadsman Frédréric Joachim weten. Le Pen is de stichter en vroegere voorzitter van de extreemrechtse partij Front national (FN) - dat sinds januari Rassemblement national heet. Een proces tegen de controversiële politicus is daarom uitgesteld.

Le Pen, die op 20 juni 90 jaar wordt, moest vandaag voor de rechter in Parijs verschijnen wegens aanzetten tot haat of geweld en publieke smaad. Het gaat om zijn uitlatingen omtrent homo's. Zo heeft hij in maart 2016 in een blog geschreven: "Ik geloof dat pedofilie zijn oorsprong heeft gevonden in de bewondering van homoseksualiteit". De politicus liet in april 2017 ook weten "geshockeerd" te zijn over de speech van de echtgenoot van Xavier Jugelé, een politieman die in Parijs werd vermoord met een kalsjnikov.

Het is niet de eerste keer dat de politicus zich moet verantwoorden voor zijn uitspraken. Le Pen werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor antisemitische uitspraken. Dat was onder meer het geval in 2012 nadat hij de nazibezetting "niet bijzonder onmenselijk" had genoemd. Enkele maanden geleden heeft de man nog een boete van 30.000 euro moeten betalen omdat hij de gaskamers in april 2015 "een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog" had genoemd.

Proces uitgesteld

De rechtbank is ingegaan op het verzoek om het proces uit te stellen. Joachim had daarvoor een medisch attest ingediend waaruit blijkt dat zijn cliënt met spoed en voor onbepaalde tijd in een ziekenhuis is opgenomen. De raadsman beklemtoont dat "Le Pen zich niet aan de rechtsgang wil onttrekken, integendeel".

Begin april was de co-stichter van het FN - en vader van politica Marine Le Pen - al eens een week gehospitaliseerd voor griep, waarna een gevaarlijke complicatie was opgetreden.