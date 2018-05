Franse politicus en industrieel Serge Dassault overleden Redactie

28 mei 2018

18u37

Bron: Belga 0 De Joods-Franse politicus en luchtvaartindustrieel Serge Dassault is deze namiddag op 93-jarige leeftijd overleden na een hartaanval in zijn kantoor in Parijs. Dat heeft zijn familie meegedeeld.

Dassault erfde het concern Groupe Dassault van zijn vader, die geboren werd als Marcel Bloch. Na de Tweede Wereldoorlog namen hij en zijn familie de naam Dassault aan. Onder de Groupe Dassault vallen onder meer bouwer van militaire en zakenvliegtuigen Dassault Aviation, mediaconcern Groupe Figaro en grote minderheidsbelangen in softwarebedrijf Dassault Systèmes en technologiebedrijf Thales. Ook heeft het concern een eigen wijnmaker en een vastgoedinvesteringsbedrijf.

Daarnaast was Dassault was ook politicus. Zo was hij van 1995 tot en met 2009 burgemeester van de Parijse voorstad Corbeil-Essonnes en van 2004 tot en met vorig jaar senator voor Les Républicains. Hij behoorde tot de rijkste Fransen met een door Forbes geschat vermogen van 19 miljard euro. Dassault heeft vier kinderen.

Volgende week zou de miljardair in beroep berecht worden voor fiscale fraude, nadat hij in februari 2017 veroordeeld werd tot een boete van 2 miljoen euro en vijf jaar onverkiesbaarheid.

