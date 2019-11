Franse politici dienen wetsvoorstel in tegen reclamefilmpjes op wc's: “Ze achtervolgen ons zelfs tot op het toilet” AW

10 november 2019

13u23

Bron: AD.nl 1 In Frankrijk ligt een wetsvoorstel op tafel waarin gepleit wordt voor “het recht om in alle rust te urineren”. Volgens een tiental politici verstoren tv-schermen met reclameboodschappen die rust, de reden waarvoor ze verboden moeten worden.

De parlementariërs, waaronder mannen en vrouwen, willen niet overal lastiggevallen worden door zulke “commerciële boodschappen” die hen “achtervolgen tot op het toilet”. Zulke boodschappen worden afgespeeld op tv-schermen in openbare toiletten. En het zou daarbij reeds gaan over 1.200 openbare toiletten, en maar liefst 2.500 tv-schermen waarop steeds weer hetzelfde beeld en geluid wordt afgespeeld. “Op 25 centimeter voor onze ogen!’’, schrijven de Kamerleden onthutst in hun wetsvoorstel. “Je kunt er niet aan ontkomen, behalve door je ogen dicht te doen, maar dat zou tot urinoirongelukjes kunnen leiden.”

Met hun wetsvoorstel willen ze de rust op het wc laten terugkeren: “Wie houdt er niet van dat ene moment waarop het eindelijk stil en rustig is: als je aan het plassen bent?’’.

Big Brother op de wc

Het wetsvoorstel lijkt misschien ‘van de pot gerukt’ - dat is inderdaad de meest bijpassende woordspeling - de parlementariërs menen het serieus. Openbare toiletten zijn volgens hen nog maar “het topje van de ijsberg”. “Overal wordt tegenwoordig de openbare ruimte vervuild met tv-reclameschermen: op straat, op treinstations, in winkelcentra, metrohaltes en benzinestations.”

Verder nog zijn enkele parlementariërs ongerust dat ze misschien wel bespioneerd worden. “Die schermen zijn vaak uitgerust met camera’s of apparatuur die ons bekijken of volgen, om er achter te komen of de reclameboodschap wel overkomt. Big Brother zit zelfs op de wc!”

Zo besluit de rechtse parlementariër Philippe Gosselin op Twitter: “We kaarten dit met humor aan, maar het probleem is ernstiger dan het lijkt.’’

C’est beaucoup plus sérieux qu’il n’y paraît!

Au delà de l’humour, il s’agit bien d’une forme de billet d’humeur contre l’envahissement, partout, de la pub, de la société de consommation sacralisée!

