Franse pilotenvakbond bekijkt voorstel Air France, maar blijft staken

11 april 2018

12u22

Bron: Belga 0 De Franse pilotenvakbond SNPL zegt een voorstel van Air France om weer te gaan onderhandelen in beschouwing te nemen. De geplande stakingen lijken voorlopig wel te zullen doorgaan. Die vinden plaats op 17, 18, 23 en 24 april.

Air France riep de bonden dinsdag op om terug te keren aan de onderhandelingstafel. Dan zou er over een reeks loonstappen kunnen worden gesproken vanaf 2019 tot en met 2021. Op die manier kan de Franse luchtvaartmaatschappij dingen doen die in één keer te kostbaar zijn, liet de directie weten. Als teken van goede wil werd alvast een loonsverhoging van 1 procent aangekondigd per 1 april.

SNPL houdt de oproep van Air France nog in beraad, maar zeggen wel open te staan voor nieuwe gesprekken. Het voorstel van de directie wordt in een reactie een "vage belofte" genoemd. Het personeel wordt daarmee niet gecompenseerd voor het verlies aan koopkracht tussen 2012 en 2018.

De vakbonden willen een loonsverhoging van 6 procent voor al het personeel van Air France. De luchtvaartmaatschappij vindt zo'n verhoging onverantwoord en wil het geld liever aan bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen besteden. Air France schatte in dat de stakingen tot nu toe al zo'n 170 miljoen euro hebben gekost.

"Niet te begrijpen"

Jean-Marc Janaillac, CEO van Air France-KLM, zei woensdag bij radiozender Europe1 "niet te begrijpen" dat de bonden niet willen onderhandelen over de voorstellen. De CEO riep de Franse overheid op "conclusies te trekken" uit de in september geplande 'staten-generaal' voor het luchttransport. "Het Franse luchttransport heeft een handicap tegenover het buitenland."

Elf vakbonden van allerhande beroepsgroepen bij Air France hebben voor dinsdag en woensdag opgeroepen tot een staking. Er waren al acties op 22 februari, 23 en 30 maart en 3 en 7 april. Na de huidige tweedaagse, roepen de bonden ook op tot staken op 17 en 18 april en 23 en 24 april.

Woensdag zouden zowat drie op de tien vluchten geschrapt zijn, deelde het bedrijf dinsdag mee.