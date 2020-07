Franse pedofiel wacht mogelijk vuurpeloton voor aanranding van maar liefst 300 kinderen JTO

09 juli 2020

21u38

Bron: Daily Mail 71 Een 65-jarige Fransman wordt in Indonesië mogelijk geëxecuteerd door een vuurpeloton voor het aanranden van zo’n 300 kinderen. Zij die weigerden om met hem naar bed te gaan, werden door de man bont en blauw geslagen.

Agenten konden de gepensioneerde Fransman Francois Abello Camille (65) vorige maand arresteren in een hotelkamer in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. Dat meldt de Britse Daily Mail vandaag. Volgens de politie was Camille in het gezelschap van twee minderjarige tienermeisjes. Naar verluidt heeft hij zichzelf gefilmd tijdens het uitvoeren van illegale handelingen op honderden kinderen.

Als Camille wordt veroordeeld op basis van de aantijgingen - inclusief beschuldigingen die hij heeft gefilmd tijdens de illegale ontmoetingen - riskeert hij de dood met de kogel, of een levenslange gevangenisstraf volgens de Indonesische kinderbeschermingswet.

Onderzoekers hebben video’s op de laptop van Camille aangetroffen waarop te zien is hoe hij illegale seksuele handelingen uitvoert bij honderden kinderen tussen 10 en 17 jaar.

15 euro

Volgens de politie was de gepensioneerde de afgelopen vijf jaar verschillende keren met een toeristenvisum Indonesië binnengekomen. “Hij heeft kinderen benaderd en meegelokt door hen werk als model aan te bieden”, vertelt politiechef Nana Sudjana. “Degenen die ermee instemden om seks te hebben met hem, zouden tussen de 250.000 en een miljoen Indonesische Rupiah, omgerekend is dat zo’n 15 tot 61 euro, betaald krijgen. De kinderen die seks weigerden, werden door de verdachte geslagen en geschopt.

Volgens het wereldwijde netwerk tegen mensenhandel ECPAT International worden maar liefst 70.000 kinderen jaarlijks het slachtoffer van seksuele uitbuiting in Indonesië.