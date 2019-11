Franse parket vraagt assisenproces voor twintig verdachten van aanslagen Parijs, onder wie Abdeslam LH PVZ

29 november 2019

10u10

Bron: Belga 1 Het Franse antiterreurparket heeft een assisenproces gevraagd voor twintig personen die betrokken waren bij de aanslagen van Parijs, van november 2015. Ook Salah Abdeslam is daarbij, werd vandaag bekendgemaakt.

Het parket vraagt dat Salah Abdeslam, die al meer dan 3,5 jaar in Frankrijk wordt vastgehouden, berecht wordt voor onder meer moorden en moordpogingen, “in een georganiseerde bende en met betrekking tot een terroristische onderneming”. De Belg Oussama Atar, die ervan verdacht wordt vanuit Syrië de aanslagen te hebben gepland, wil het parket berechten voor “het leiden van een terroristische organisatie”. Hij werd nooit gevat en is volgens de inlichtingendiensten overleden.

Het openbaar ministerie vraagt ook de verwijzing naar assisen voor medeplichtigheid aan de aanslagen van verschillende vermoedelijke leden van de Frans-Belgische terreurcel, die ook achter de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel zaten. Het gaat om Sofien Ayari, Osama Krayem, Mohamed Abrini (de man met het hoedje) en Mohamed Bakkali.

In totaal zijn veertien verdachten in handen van de Franse of Belgische justitie. Elf daarvan zitten in voorlopige hechtenis of staan onder gerechtelijk toezicht.

Op 13 november 2015 pleegden drie commando’s van negen mannen aanslagen op verschillende plekken in de Franse hoofdstad. Op 22 maart 2016 sloeg de terreurcel achter die aanslagen ook toe op de luchthaven van Zaventem en in de metro in Brussel. Bij de aanslagen in Parijs vielen 130 doden, bij die in België 32.

De definitieve beslissing over het proces over de aanslagen in Frankrijk, dat in 2021 zal plaatsvinden in Parijs, wordt genomen door de onderzoeksrechters. Het proces over de aanslagen in Brussel zou beginnen in 2020.