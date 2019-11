Franse parket vraagt assisenproces voor twintig verdachten van aanslagen Parijs, onder wie Abdeslam LH

29 november 2019

10u10

Bron: Belga 0 Het Franse antiterreurparket heeft een assisenproces gevraagd voor twintig personen die betrokken waren bij de aanslagen van Parijs, van november 2015. Ook Salah Abdeslam is daarbij, werd vandaag bekendgemaakt.

Onder de verdachten zijn zes personen tegen wie een arrestatiebevel werd uitgevaardigd. Ook Salah Abdeslam en vier andere vermoedelijke leden van de Frans-Belgische terreurcel wil het parket voor het assisenhof zien verschijnen.



De definitieve beslissing over het proces, dat in 2021 zal plaatsvinden in Parijs, wordt genomen door de onderzoeksrechters.



Bij de aanslagen vielen 130 doden.