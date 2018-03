Franse oud-president Sarkozy aangehouden: hij zou in 2007 geld hebben aangenomen van Kadhafi TT

20 maart 2018

08u36

Bron: Le Monde, Belga, Reuters 0 De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is vanochtend aangehouden voor verhoor. Justitie verdenkt hem ervan dat hij voor zijn verkiezingscampagne van 2007 geld heeft aangenomen van de toenmalige Libische dictator Kadhafi. Sarkozy kan maximaal 48 uur worden vastgehouden. Mogelijk wordt de ex-president daarna in staat van beschuldiging gesteld.

Het onderzoek naar de financiering van de gewonnen campagne van 2007 werd geopend in 2013, een jaar nadat de website Mediapart een Libisch document had gepubliceerd waaruit zou blijken dat Sarkozy geld had aangenomen van het regime van Kadhafi.

Tegen Sarkozy zijn verschillende belastende getuigenverklaringen afgelegd. In 2012 verklaarde Abdallah Senoussi, voormalig directeur van de militaire inlichtingendienst van Libië, dat zijn land geld had gestoken in de campagne van Sarkozy. Dat werd in 2016 bevestigd door de Libanese zakenman Ziad Takieddine, die als bemiddelaar zou zijn opgetreden. Hij verklaarde dat hij tussen het einde van 2006 en het begin van 2007 in totaal 5 miljoen euro aan contant geld zou hebben afgeleverd bij Sarkozy, destijds minister van Binnenlandse Zaken en zijn trouwe medewerker Claude Guéant, later benoemd tot secretaris-generaal van het Elysée.

Tegen Takiedinne loopt een rechtszaak wegens corruptie.

Justitie beschikt over documenten

De Franse justitie beschikt ook over een schrift met aantekeningen van de Libische oud-minister van Oliezaken Choukri Ghanem, waarin de betalingen aan Sarkozy werden vermeld. Ghanem verdronk in 2012 onder verdachte omstandigheden in Wenen. Voorts ligt er een belastende verklaring van Bechir Saleh, de voormalige betaalmeester van Kadhafi die ook de Franse relaties van de Libische dictator beheerde. "Kadhafi heeft gezegd dat hij Sarkozy gefinancierd heeft. Sarkozy heeft gezegd dat hij geen geld heeft gekregen. Ik geloof Kadhafi eerder dan Sarkozy", aldus Saleh in Le Monde.

Een Frans-Libische zakenman beweerde dat hij drie koffers met geld van de voormalige Libische leider Muammar Kadhafi aan Sarkozy had overgedragen. Het zou gaan om 5 miljoen euro

In januari van dit jaar werd in Londen de Frans-Algerijnse zakenman Alexandre Djouhri opgepakt, een goede bekende van Sarkozy die ervan wordt verdacht als tussenpersoon voor Kadhafi te zijn opgetreden. Bij een huiszoeking in zijn Zwitserse woning in 2015 zijn documenten gevonden waarover de Franse justitie sinds enkele weken beschikt, schrijft Le Monde. Daarnaast zouden verschillende voormalige Libische hoogwaardigheidsbekleders verklaringen hebben afgelegd die het vermoeden van een illegale financiering van de campagne van 2007 bevestigen, aldus Le Monde.

Warme relaties

Nicolas Sarkozy onderhield jarenlang warme relaties met Kadhafi, evenals veel andere westerse leiders. In 2011 was hij echter een van de drijvende krachten achter de NAVO-interventie die tot de val van de Libische dictator leidde. Destijds dreigde een zoon van Kadhafi met explosieve onthullingen te komen, als Frankrijk zou deelnemen aan een NAVO-aanval.

Sarkozy heeft de beschuldigingen altijd ten stelligste ontkend. "Wat een onwaardigheid!", zei hij in 2016, toen hij midden in de strijd om de Republikeinse presidentskandidatuur werd geconfronteerd met de verklaring van de Libanese zakenman Ziad Takkiedine, die vijf miljoen euro aan Libisch geld zou hebben afgeleverd. "Schaamt u zich niet om een man na te praten die in gevangenis zit?", zei hij tegen de presentator van een verkiezingsdebat op televisie.

Andere rechtszaken

Tegen de ex-president lopen twee andere rechtszaken. Hij wordt ervan beschuldigd de voormalige rechter Gilbert Azibert een mooi baantje in Monaco te hebben beloofd, in ruil voor inlichtingen over de juridische kwesties waarin de ex-president verwikkeld is. Daarnaast wordt hij beschuldigd van de illegale financiering van zijn campagne in 2012. Door te frauderen met rekeningen zou hij veel meer hebben uitgegeven dan het wettelijk toegestane plafond. Ook in deze zaken houdt Sarkozy zijn onschuld vol.

Er loopt ook een rechtszaak tegen Sarkozy's medewerker Claude Guéant. Justitie vermoedt onder meer dat Guéant zijn appartement in Parijs met Libisch geld heeft gefinancierd.

Vanochtend werd ook Brice Hortefeux, voormalig minister van Binnenlandse Zaken onder Sarkozy, door justitie verhoord in de kwestie rond de Libische financiering van de campagne van 2007. Hij werd echter niet vastgehouden.