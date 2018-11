Franse oud-minister spreekt voor het eerst: “Situatie met ‘gele hesjes’ was vermijdbaar” IB

23 november 2018

02u09

Bron: Belga 0 De Franse ex-minister van Ecologische Transitie Nicolas Hulot, die er drie maanden het zwijgen toe deed, heeft gisteren "de verantwoordelijkheid" opgenomen voor de CO 2 - en nucleaire taks in Frankrijk. Maar de crisis met de 'gilets jaunes' ofwel de ‘gele hesjes’ was volgens hem "vermijdbaar" als de regering geluisterd had naar zijn suggesties om de ecologische transitie beter te omkaderen.

Er werd met veel belangstelling uitgekeken naar wat de ex-minister te zeggen had over het onderwerp, omdat hij al jaren pleit voor een verhoging van de milieufiscaliteit. Het verraste daarom ook niet echt dat hij op France 2 de verhoging van de CO 2 -taks waar de 'gilets jaunes' tegen van leer trekken, verdedigde. "Maar er is een sociale omkadering nodig die naam waardig", benadrukte hij.

Grotere sociale omkadering

"Ik heb gevochten, vooral in de weken voor mijn vertrek, voor een veel grotere sociale omkadering van de energie- en ecologische transitie. Ik deed concrete voorstellen", zei Hulot, toen hij geconfronteerd werd met de eisen van een 'gilet jaune' die live te zien was vanuit de Bretoense gemeente Saint-Brieuc. “Er werd niet naar mij geluisterd. Ze kwamen met budgettaire redenen. Ik heb er mijn lessen uit getrokken", zei Hulot.

Toen de gewezen tv-presentator zijn ontslag aankondigde, lette hij al op zijn woorden om de regering niet te schaden. Ook nu wimpelde hij vragen af die hem aanzetten om president Emmanuel Macron rechtstreeks te bekritiseren. Macron zou dinsdag maatregelen aankondigen om de ecologische transitie "meer aanvaardbaar en democratischer" te maken.

Schok

"Het interesseert me niet wat we gisteren hebben gedaan, maar wat we samen kunnen doen, vandaag", zei de ex-minister. Hij betreurde zijn ontslag niet, want volgens hem "veroorzaakte dat een soort schok".

Hulot werd in mei 2017 tot minister benoemd, nadat hij een jaar eerder geweigerd had om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. De ecologieminister moest beslissingen slikken die ingingen tegen zijn overtuigen, ook al haalde hij symbolische overwinningen, zoals het schrappen van het project van een luchthaven in Notre-Dame-des-Landes.