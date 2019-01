Franse oud-bokser (37) die agenten te lijf ging tijdens protest gele hesjes is opgepakt Bob van Huet - Matthias Van den Bossche

07 januari 2019

12u35

Bron: AD.nl - Eigen berichtgeving 15 De Franse oud-bokser Christophe Dettinger is vandaag in Parijs opgepakt, zo heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner op Twitter gemeld. De man wiens vechtpartijen met de politie tijdens een gewelddadig gele hesjes-protest in Parijs viraal gingen op de Franse sociale media, heeft zichzelf aangeboden bij de politie in Parijs.

Volgens Castaner heeft de man zichzelf aangeboden bij de politie in Parijs. De informatie wordt ook bevestigd door het parket. Vrienden van Dettinger konden hem al enkele dagen niet meer bereiken.

De 37-jarige Dettinger was tweemaal kampioen van Frankrijk in de klasse halfzwaargewicht (cruiser, 90,72 kg). In Frankrijk is er veel kritiek op de bijna twee meter lange oud-bokser, die een op de grond liggende politieman in elkaar trapt. Dat werd gefilmd, evenals zijn bokspartij met een agent die zich met een wapenschild probeert te beschermen.

Dettinger, die tijdens het gevecht gekleed was in het zwart en zelf geen geel hesje droeg, werkt tegenwoordig als ambtenaar in het departement Essonne. Zijn vrienden hadden niets meer van hem vernomen en vreesden dat hij op de vlucht was geslagen. Zijn oud-trainer Jacky Trompesauce raadde hem aan zich bij de politie te melden. “Ik heb geprobeerd hem te bellen, maar hij neemt niet op. Christophe is extreem aardig. Toen ik die video’s zag, dacht ik dat hij zo reageerde omdat er mensen in de problemen waren door het traangas van de politie. Ik heb hem aangeraden naar de politie te gaan en uitleg te geven”, aldus Trompesauce deze ochtend in de Franse sportkrant L’Équipe. Franse media schreven dat hij zich op Facebook uitte als sympathisant van de Gele Hesjes.

De politieman die door Dettinger in elkaar is getrapt, heeft aangifte gedaan volgens de Franse media. De man kan twee weken niet werken vanwege kneuzingen. De Franse boksbond noemde het gedrag van de oud-kampioen ‘onaanvaardbaar en schandalig’.

Ismaïl Abdoul

Dettinger vocht in zijn professionele carrière 23 kampen. Achttien daarvan werden door hem gewonnen, waarvan zeven door Knock Out (KO). Op 28 september 2012 vocht hij in een uitverkochte Gentse Topsporthal om de Mediterraanse cruisertitel bij de WBC-bond. Tegenstander was de bekende Gentse bokser Ismaïl Abdoul. De Gentenaar versloeg Dettinger na twaalf slopende ronden op punten.

De Fransman opende sterk maar moest na een rake links-rechtse combinatie van Abdoul gas minderen. ‘Cool Abdoul’ bouwde meteen een puntenvoorsprong op en Dettinger kreeg die achterstand niet meer weg. Het is de enige Europese titel uit de imposante carrière van Abdoul (99 kampen).

Beelden van de titelkamp Abdoul-Dettinger op 28 september 2012