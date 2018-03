Franse oud-agent verschanste zich in frigo supermarkt in Trèbes maar ging terug naar terrorist: "Toen zag hij mij en liep hij achter mij aan" jv

24 maart 2018

08u51

Bron: La Dépêche du Midi 0 Dé held van de Super U in Trèbes gisteren was agent Arnaud Beltrame. Hij nam vrijwillig de plaats in van de door een terrorist gegijzelde klanten en bekocht dat met zijn leven. Maar er was ook nog een andere ex-agent in de supermarkt, Christian Guibbert. De terrorist merkte hem op, liep achter hem, maar Guibbert kon hem afhouden.

"Ik had mijn Renault naar de garage gebracht voor herstellingen", begint Guibbert zijn getuigenis in La Dépêche du Midi. "Ondertussen ging ik met mijn vrouw en mijn schoonzus boodschappen doen." Het gezelschap hoorde enkele knallen in de supermarkt. Guibbert ging kijken. "Ik zag een man op de grond liggen en nog een andere die erg opgewonden was, met een vuurwapen in de ene hand en een mes in de andere, en die 'Allah Akbar' riep."

Samen met zijn vrouw, zijn schoonzus en enkele klanten in de buurt zocht Guibbert dekking in de frigo van de beenhouwerij van de supermarkt. Die kon langs binnen gesloten worden. "Ik ben terug naar buiten gegaan, naar die kerel", zegt Guibbert. De oud-agent belde de gendarmerie en gaf hen een beschrijving van de terrorist, Redouane Lakdim (26). "Op dat moment krijgt hij mij in de gaten en loopt hij achter mij", gaat Guibbert verder. "Ik maakte mij natuurlijk uit de voeten en kon hem afschudden. Toen ik mij omdraaide, was hij er niet meer. Ik liep buiten langs een nooduitgang en zag agenten ter plaatse aankomen."

Ook Jackie, een van de slagers van de getroffen Super U, deed zijn verhaal aan La Dépêche du Midi. Lakdim schoot Jackies chef dood. "Ik hoorde een luide knal en dacht eerst dat er een rayon omgevallen was." Dat was niet het geval. "In de verte, ik zag hem alleen van ver, schoot hij en schoot hij. Mensen liepen op mij af. Ik heb velen van hen langs achter kunnen laten ontsnappen. Die zijn allemaal gered. In zo'n situatie denk je niet na, je evacueert gewoon." Zelf zag Jackie de schutter niet en kon ze de schoten enkel horen.

Een gewone klant van de Super U, André Bivent, kon zich tijdig op de grond werpen, toen hij hoorde roepen: 'Ga liggen, ga liggen!" Bivent begreep dat er iets aan de hand was. "Ik verschool mij onder het winkelkarretje zag een lichaam liggen bij de kassa's. Daarna trok iemand ons naar de frigo."

Op het moment dat de gijzeling begon, konden er dus gelukkig nog heel wat aanwezigen zich tijdig uit de voeten maken via de nooduitgang. Ze werden opgevangen in de Peugeot-garage naast de Super U in Trèbes. "We zijn anderhalf uur in de garage gebleven", zegt Michel Razous. "De secretaresses waren zwaar onder de indruk en stortten in. Iedereen weende. Daarna brachten ze iedereen naar het stadion waar we werden opgesloten. Dat duurde ongeveer twee uur."