Franse onderzoekers verdenken piloot MH370: “Hij had controle tot aan crash” Redactie

12 juli 2019

13u00

Bron: AD 0 Franse onderzoekers hebben nieuwe informatie gepresenteerd over de verdwijning van rampvlucht MH370 in 2014. De piloot van het verdwenen Malaysia Airlines-toestel had de volledige controle over het passagiersvliegtuig tot het moment dat het in zee stortte. Dat concluderen onderzoekers op basis van nieuwe informatie van Boeing.

Onderzoekers die bezig zijn met het ophelderen van de mysterieuze verdwijning van de lijnvlucht hebben ontdekt dat de ongebruikelijke bochten en bewegingen die het vliegtuig heeft gemaakt alleen handmatig gemaakt kunnen zijn, niet met de automatische piloot.

Depressieve piloot

Het team van onderzoekers heeft de vluchtdata van Boeing kunnen analyseren, waardoor ze bepaalde abnormale vliegbewegingen hebben ontdekt die in een Boeing 777 alleen handmatig gemaakt kunnen worden. Die nieuwe informatie maakt de verdenkingen op kapitein Zaharie Ahmad Shah, die destijds problemen zou hebben gehad, alleen maar zwaarder. De onderzoekers gaan er nu vanuit dat de depressieve piloot alle 239 passagiers en crew aan boord heeft omgebracht door het toestel opzettelijk te laten crashen.

Bizarre theorieën

In de afgelopen vijf jaar kwamen al verschillende bizarre theorieën voorbij die de verdwijning van de rampvlucht zouden kunnen verklaren. Afgelopen maart moest een onderzoek van een Australische journalist nog opheldering geven. Volgens de bekroonde Australische journalist Ean Higgings is een brand in de cockpit de meest waarschijnlijke oorzaak van de ramp met vlucht MH370 van Malaysia Airlines.

De MH370 verdween in de nacht van 8 maart 2014 boven de Indische Oceaan met 239 mensen aan boord van de radar. De Boeing 777-200ER was op weg van Kuala Lumpur naar Beijing.