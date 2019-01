Franse neparts die eigen vrouw en kinderen uitmoordde en 18 jaar lang dubbelleven leidde nog niet op vrije voeten mvdb

11 januari 2019

22u12

Bron: AFP 2 Jean-Claude Romand, de neparts die in 1996 werd veroordeeld tot een levenslange celstraf wegens de moorden op zijn vrouw, zijn twee kinderen en zijn ouders, komt voorlopig nog niet vrij.

De aanklager van de rechtbank in de Franse stad Châteauroux ontving nieuwe documenten die aan het dossier rond de invrijheidsstelling moeten worden toegevoegd. De rechtbank heeft een beslissing daarom uitgesteld. De vijfvoudige moordenaar komt ondanks de levenslange straf sinds 2015 in aanmerking voor een vervroegde vrijlating.



De nu 64-jarige Romand maakte zijn vrouw, familie en hele kennissenkring meer dan vijftien jaar lang wijs dat hij als arts verbonden was aan de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. (Lees er hier meer over). De man die zijn doktersopleiding nooit afmaakte, kon zijn mondaine levensstijl bekostigen door bij familie en vrienden te leuren met Zwitserse nepbeleggingen. Toen het net zich sloot, moordde hij zijn eigen vrouw, kinderen en ouders uit. In 1996 kreeg hij levenslang.



De advocaat van Romand meent dat de rechtbank de tijd wil rekken. Hij is ervan overtuigd dat zijn cliënt met succes een vergevorderd reïntegratieproject heeft gevolgd. Volgens hem staat niets een vervroegde vrijlating in de weg. De advocate van de twee broers van Romands echtgenote Florence stelt dat een mogelijke invrijheidsstelling “voorbarig” is. Romand zit sinds zijn veroordeling opgesloten in de gevangenis van Saint-Maure in het centrale departement Indre. Een nieuwe hoorzitting is gepland voor 31 januari.